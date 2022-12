Willekensmolenstraat afgesloten door gat in weg door waterlek

Hasselt

De Willekensmolenstraat in Hasselt is donderdagavond afgesloten omdat er een klein gat in de weg zit. Oorzaak is een waterlek. Volgens de eerste berichten zit er in lek in hoofdleiding die het centrum van Hasselt bedient. Mogelijk is er daardoor ook een gaslek veroorzaakt. Momenteel hangt er geen verdachte geur in de straat. De brandweer is wel metingen aan het uitvoeren.

Alle voertuigen moesten rond 21.30 uur verplaatst worden zodat er dringende werken uitgevoerd kunnen worden. De buurt van de Willekensmolenstraat kan de komende tijd best worden vermeden. (mm)