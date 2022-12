Spaanse minister veroordeelt “machoterreur” na moord op vier vrouwen in 24 uur tijd

De minister zei - na een spoedoverleg in Madrid - dat de overheid alles zal doen om een einde te maken aan dergelijke misdaden. Alle politiedepartementen in het land kregen de oproep om meer werk te maken van de bescherming van vrouwen en kinderen.

De strijd tegen partnergeweld is een ernstig onderwerp geworden in Spanje. Rechtbanken geven strenge straffen, terwijl de media er veel aandacht voor hebben. Spanje heeft ook speciale parketten en rechtbanken die geweld tegen vrouwen aanpakken.

Woensdag doodde een 52-jarige man in de buurt van Toledo zijn 32-jarige vrouw, die zwanger was van een andere man, berichtte de openbare omroep RTVE. Dezelfde dag stak volgens de politie in Madrid een man de 20-jarige dochter van zijn ex dood. Een andere vrouw werd door haar ex-vriend in Bilbao doodgestoken en in Benidorm overleed donderdag een 22-jarige vrouw na een val vanaf de zesde verdieping. Haar vriend van dezelfde leeftijd is aangehouden.

Sinds december gaat het al om 10 zulke misdaden, aldus de krant La Vanguardia.

Volgens officiële cijfers zijn vorig jaar 44 vrouwen gedood bij gewelddadige aanvallen door hun mannen of ex-partners. Spanje telt 47 miljoen inwoners.