Ruim 1.000 egels minder opgevangen in 2022: “Daling baart me echt zorgen”

Afgelopen jaar werden in het NHC maar 1.309 egels binnengebracht. Dat zijn er ruim 1.000 minder dan het jaar voordien. “Ik ben oprecht bezorgd. De populatie is aan het decimeren”, zegt Sil Janssen. 2022 was voor de rest een post-corona jaar met minder opgevangen dieren, een mysterieuze ziekte bij reeën en Oekraïense vluchtelingen.

Met 9.159 opgevangen dieren is 2022 opnieuw een normaal druk jaar voor het NHC. Vorig jaar werd het record van 2020 nog verpulverd met 11.806 dieren. “Maar dat waren uitzonderlijke jaren door corona. Mensen waren toen veel meer buiten”, nuanceert Janssen. De grootste brok dieren die werden opgevangen met 5.076 waren de inheemse vogels. “Ruim 1.000 minder dan vorig jaar. Het grote verschil zit bij de uilen. Die zijn er duidelijk veel minder dan andere jaren. En dat heeft alles te maken met de natte zomer van 2021. Veel muizen zijn toen verdronken waardoor er minder voedsel is. Veel uilen hebben een jaartje overgeslagen om te broeden. Uitgezonderd de oehoe. Die had er duidelijk minder last van.”

Veel uilen (hier een kerkuil) sloegen een jaartje over om te nestelen door een gebrek aan voedsel. — © Raymond Lemmens

Zorgwekkend

Wat Sil en co het meeste zorgen baart, is de situatie bij de egels. “Intussen weten we al welke bacterie zorgt voor massale sterfte. Alleen zijn de dieren die hier worden binnengebracht meestal zo ziek dat ze niet meer te redden zijn. Dat er nog eens veel minder egels dan vorig jaar worden binnengebracht, is voor mij een teken dat ze met veel minder zijn. Als het aan dit tempo voortgaat, is de egel binnenkort een bedreigde soort.” De egels waren in 2022 niet de enige zoogdierenpopulatie die met een mysterieuze ziekte te kampen had. “Ook bij de reeën is er iets aan de hand. Alleen weten we nog steeds niet wat. We werken samen met de universiteit om ook daar de juiste oorzaak te achterhalen.”

Prematuur

Het meest opvallende inheemse zoogdier dat werd binnengebracht, was het kwartet eikelmuisjes. “De premature muisjes werden met succes grootgebracht. Hun eerste winterslaap doen ze nog in Oudsbergen. Maar ergens in de lente worden ze in Zuid-Limburg uitgezet.”

De premature muisjes werken met een pincet gevoed. — © Raymond Lemmens

Pas in de lente worden ze in Zuid-Limburg ergens uitgezet. — © Raymond Lemmens

Oekraïne

Maar de grote blikvangers in het NHC waren toch de Oekraïense vluchtelingen. “De oorlog zorgde voor verschikkelijke toestanden voor de Oekraïners. En dat ging samen met heel wat dierenleed. We kregen veel vragen voor dringende hulp en waar kon, deden we dat. We reden drie keer naar Polen om daar twee beren, twee leeuwen, een wolf en twee Afrikaanse caracals uit Oekraïne op te halen.”

