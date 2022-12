Dochter van voetbalicoon Pelé deelt emotioneel bericht op sociale media: “Alles hebben we aan jou te danken”

“Alles wat we zijn, hebben we aan jou te danken. We houden oneindig veel van je. Rust in vrede.” Bij die woorden deelt Nascimento nog een foto waarop (vermoedelijk) familieleden de handen van Pelé vasthouden. De voetbalster stierf donderdag op 82-jarige leeftijd. Zijn overlijden wordt ook bevestigd door zijn agent.

Vijf dagen geleden deelde Nascimento nog een foto van haar vader in het ziekenhuis. Ze lag toen bij hem op bed in zijn armen.

