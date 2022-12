In ‘Voordat de Bom Valt’ schoolt Isabelle Van Hecke zich even om tot presentatrice en vertelt ze een opvallend verhaal over haar huwelijksreis. — © rr

Acteren had ze al lang onder de knie, maar donderdagavond waagde Isabelle Van Hecke (45) zich ook aan het presenteren. De actrice, die dit jaar furore maakte als de venijnige Carine in ‘Nonkels’, assisteerde Pedro Elias tijdens zijn panelshow ‘Voordat de Bom Valt’ en vertelde daar meteen een opvallend verhaal over haar huwelijksreis. “Ik ben met een vriend naar Kreta geweest, want mijn man had geen tijd.”