VTM Kids wordt VTM Non-stop Dokters voor fans van ziekenhuisreeksen

Fans van reeksen zoals All Saints, The Flying Doctors, The Good Doctor, House MD, maar ook het Vlaamse Spoed kunnen er hun hartje ophalen. De nieuwe zender gaat vanaf 9 januari volledige seizoenen van deze reeksen aanbieden. Dat bevestigt VTM. De afleveringen zullen in bulk na elkaar te zien zijn, de hele dag door. “Helemaal op maat van wie zin heeft om een dagje onderuit te zakken en te bingewatchen. In elke aflevering staat een ander verhaal centraal, ideaal om op elk moment in te stappen en verder te bingen”, klinkt het nog. “We zien dat zulke themazenders in het buitenland werken, en zijn ervan overtuigd dat er ook in Vlaanderen een publiek voor is.”

Vorige week werd het einde van VTM Kids aangekondigd, dat volledig verkast naar het online platform VTM Go, waar ook Studio 100 een eigen omgeving heeft gekregen. Onder meer Kabouter Plop, Maya de Bij en Hallo K3 zijn er te vinden. Ook eigen titels als The Voice Kids, De Buurtpolitie en Vloglab zijn op de nieuwe kinderomgeving te bekijken.