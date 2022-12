Arnout Hauben is de leukste Belg op de Nederlandse televisie

De tv-serie Dwars door de Lage Landen was ook in Nederland een grote hit. Het levert programmamaker Arnout Hauben, die ook nieuws heeft over een mogelijk nieuw programma, zelfs de titel op van ‘Leukste Belg op de Nederlandse televisie’.

Het was een reporter van Algemeen Dagblad, een van de grootste kranten van Nederland, die de award persoonlijk overhandigde in Leuven. Hauben volgt bij de Media Prijzen Dieter Coppens op, die vorig jaar won. Arnout zei er best fier op te zijn dat veel Nederlanders zo hard meeleefden met hun voettocht. In het juryrapport klonk het als volgt: “Arnout Hauben, de leuke Vlaamse presentator met die blauwe ogen uit de wandelprogramma’s, die zelfs geweldig zijn om naar te kijken als je helemaal niet van wandelen houdt.” Elke aflevering haalde er meer dan 1 miljoen kijkers, zonder dat omroep VPRO er reclame voor maakte. “Het was dan ook puur genieten, met de nadruk op puur.” Hauben was erdoor een beetje ontroerd. “Dat is het mooiste rapport dat ik ooit kreeg. Ik ga direct mijn moeder bellen. Ik denk dat ik nog nooit zo geslaagd ben in mijn leven.”

Al sinds het einde van de reeks weerklinkt vanuit zowel Vlaanderen als Nederland de oproep een vervolg te maken, en wellicht komt dat er. “Er ligt een plan klaar. Het is nog niet beklonken. Maar ik hoop dat we met hetzelfde team een opvolger kunnen maken. In principe niet te veel veranderen aan wat we deden. Ik hoop het.”