Veel geld, veel punten, veel sterren: wat moet u weten over de nieuwe ‘United Cup’ in Australië?

Rafael Nadal is de grootste naam in de United Cup. — © ISOPIX

De lucratieve schermutselingen in de Golfstaten liggen achter de rug. Met de United Cup in Australië is het nieuwe tennisseizoen officieel gestart. In dit gemengde teamevenement strijden achttien landen, onder wie België, voor 15 miljoen dollar en een pak punten. Een handleiding.

Wat is de United Cup?

De United Cup brengt tussen 29 december en 8 januari achttien landenteams naar drie Australische steden (Brisbane, Perth en Sydney). Elk team beschikt over (maximaal) vier spelers en vier speelsters. In de Davis Cup en de Billie Jean King Cup kan één topper alles beslissen, in de United Cup weegt de breedte van het team zwaarder door. Met Casper Ruud heeft Noorwegen bijvoorbeeld het nummer vier van de wereld, maar hij is de enige van zijn ploeg die in de top 300 staat. Griekenland, tegenstander van België, beschikt met Maria Sakkari en Stefanos Tsitsipas over twee topvijfklanten, maar daarachter gaapt de leegte. Landen met de ruimste kern zijn de VS, Spanje en Duitsland.

Met Casper Ruud heeft Noorwegen bijvoorbeeld het nummer vier van de wereld, maar hij is de enige van zijn ploeg die in de top 300 staat. — © EPA-EFE

Wat staat er op het spel?

Omdat de organisatoren uit het exhibitiesfeertje willen blijven: veel. De verdeelsleutel is behoorlijk complex, maar een succesvol parcours kan een deelnemer tot 500 punten opleveren. Ze kunnen zich ook laven aan een ruime prijzenpot van 15 miljoen dollar (14,6 miljoen euro), netjes verdeeld over ATP en WTA. Om grote namen te lokken, krijgt elk lid (m/v) van de top tien een startpremie van 187.000 euro. Elke speler, ook wie buiten de top 250 staat, kan rekenen op minstens 4.600 euro. Uiteraard hangen aan elke overwinning, individueel of per team, aanzienlijke financiële extraatjes, die tot vele tienduizenden euro’s kunnen oplopen.

Wat is de sportieve waarde?

De United Cup wil meer zijn dan een doordeweeks voorbereidingstoernooi op een grand slam. De tenniselite is door deze nieuwkomer zelfs nog voor de jaarwisseling in Australië om jetlag, temperatuurschok en tijdsverschil te overwinnen. De tegenstand is van een hoger niveau dan gelijkaardige evenementen in deze periode van het jaar. Het ploegaspect vormt een welkome afwisseling in het eenzame bestaan van een tennisnomade. En de wedstrijdformule garandeert voor de beteren minstens twee matchen.

Vanwaar die naam ‘United Cup’?

Boordevol symboliek, die keuze. Zoals de naam al suggereert, is de United Cup een gezamenlijk initiatief van ATP én WTA, de belangenorganisaties van respectievelijk de mannelijke en vrouwelijke profs. Omdat ook de ITF en de grand slams hun eigen agenda en interesses hebben, blinkt het tennis zelden uit door eendracht. Als eerste gemengde landenevenement mét ATP- en WTA-punten zou de United Cup beide organisaties wat dichter bij mekaar moeten brengen.

Er dook zowaar een clown op in het publiek voor het duel tussen Australië en Groot-Brittannië. — © ISOPIX

Hoe ziet de formule eruit?

Elk van de drie steden huisvest twee groepen van drie landen. In elke interland worden verspreid over twee dagen twee enkels bij de mannen en twee bij de vrouwen gespeeld, gevolgd door een mixed double. Geen best of three dus, maar een best of five. De winnaars van elke poule spelen onderling voor een plaats in de halve finales. Het vierde ticket gaat naar de beste verliezer. In Sydney maakt dat kwartet volgens dezelfde formule uit wie de eerste United Cup op zijn naam schrijft.

Wat kan België?

België heeft door de achteruitgang van Elise Mertens en David Goffin – die ooit respectievelijk rond en in de top tien stonden – geen gezanten meer bij de subtop, maar beschikt zeker bij de vrouwen wel over een ruimere selectie dan veel andere deelnemers. Alison Van Uytvanck geldt als een vaste waarde in de brede middenmoot. België moet het in zijn voorronde opnemen tegen Griekenland, dat met Stéfanos Tsitsipas en Maria Sakkari over twee speerpunten beschikt die al geruime tijd bij de top vijf horen. Achter hun spitsen hebben de Grieken evenwel minder te bieden dan België. Naast Goffin, Van Uytvanck en Mertens maken ook Zizou Bergs, Kirsten Flipkens (teamkapitein en een optie voor het mixed double), Kimmer Coppejans, Michael Geerts en Magali Kempen deel uit van Team Belgium. Ons land speelt zaterdag en zondag tegen Bulgarije, op 1 en 2 januari volgt Griekenland.

Onder meer Alison Van Uytvanck verdedigt de Belgische kleuren. — © BELGA

Naar wie wordt het uitkijken?

Met Vadertje Tijd tikkend op zijn schouder zullen vele ogen gericht zijn op Rafael Nadal. De 36-jarige Spanjaard passeerde de voorbije maanden meer in het kinekabinet dan op het trainingsveld en suggereerde onlangs dat het einde nadert. Wie de grandslamrecordhouder nog eens wil bekijken, krijgt dus niet al te veel kansen meer. De Duitser Alexander Zverev staat voor zijn eerste officiële match sinds hij op 3 juli met gescheurde enkelbanden zijn halve finale op Roland Garros moest staken. Bij de vrouwen treden vier leden van de top tien aan, met Iga Swiatek als onbedreigde primus.

Met Vadertje Tijd tikkend op zijn schouder zullen vele ogen gericht zijn op Rafael Nadal. — © AFP

Wie zullen we missen?

Omdat bij het versturen van de uitnodigingen in oktober nog niet duidelijk was of Novak Djokovic na zijn juridische problemen van januari 2022 Australië opnieuw zou mogen betreden, staat Servië niet op de startlijst. Carlos Alcaraz, het nummer één van de wereld, verkiest een andere aanloop naar de Australian Open. Uiteraard blijven Rusland en zijn Wit-Russische vazal verbannen. Met zijn ruime delegatie uit de top tien zou Rusland nochtans een van de topfavorieten zijn geweest. De laattijdige afmelding van lokale publiekslokker Nick Kyrgios zorgde dan weer voor de haast onvermijdelijke portie controverse. Onder meer Tsitsipas twijfelde openlijk aan Kyrgios’ enkelblessure. Wat hem, en de pers, dan weer op een Twitter-tirade van de Australiër kwam te staan.

Novak Djokovic zal er niet bijzijn in de United Cup. — © REUTERS

Waren er dan geen gelijkaardige toernooien?

Hebt u even? Het proftennis heeft in zijn relatief korte geschiedenis al zo’n half dozijn cups zien komen en gaan. Wie herinnert zich nog de Grand Slam Cup, die in de jaren negentig met een recordcheque van twee miljoen dollar de beste spelers uit de vier majors op het einde van het seizoen in München verzamelde? Davis Cup en Fed Cup (sinds vorig jaar omgedoopt tot Billie Jean King Cup) proberen via nieuwe formules opnieuw wat meer vaart te krijgen, maar dat blijft een moeilijk verhaal. De ATP Cup in Australië hield het, gekweld door publieke onverschilligheid en financieel verlies, slechts drie seizoenen lang vol.

De Laver Cup, een initiatief van Roger Federer, plaatst de beste Europeanen tegenover de rest van de wereld. Eigenlijk leunt de United Cup nog het dichtst aan bij de Hopman Cup, een gemengde competitie die tussen 1989 en 2019 floreerde. Kim Clijsters en Xavier Malisse dubbelden ooit op dat evenement, dat bij zijn laatste editie in 2019 warempel Roger Federer en Serena Williams tegenover mekaar kreeg. Wat een orgelpunt.