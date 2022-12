Netflix-kijkers verbaasd over zeer pikante Japanse serie: “Meteen stoom en blote billen”

De Japanse dramareeks, ook wel een J-Drama genoemd, draait rond zes vrouwen die allemaal in hetzelfde flatgebouw wonen in de Japanse hoofdstad Tokio. Allemaal zijn ze ongelukkig in hun huwelijk en buitenechtelijke relaties ontstaan dan ook vrijwel onmiddellijk.

Aziatische tv-series staan erom bekend erg voorzichtig om te springen met naakte lichaamsdelen en seks. Velen waren dan ook erg geschrokken door de nieuwe Netflixreeks.

In de serie zijn menig seksscènes te zien die soms wel minutenlang duren. Naakte scènes en het concept opwinding zijn vanaf de eerste minuut aanwezig op het scherm. Op sociale media wordt Fishbowl Wives door kijkers omschreven als ‘stomend’ en ‘pikant’. “Iedereen bedriegt iedereen”, klinkt het. Zelfs de openingsscène zou een seksscène zijn. “Geen waarschuwing, gewoon stoom en blote billen.” Iemand vergeleek de serie zelfs met ‘softporno’.

Maar er is ook kritiek op de mannen in de serie. Volgens kijkers zou er sprake zijn van misbruik tegenover de vrouwelijke personages.

Momenteel moeten kijkers het doen met acht afleveringen. Netflix heeft nog geen tweede seizoen aangekondigd van het J-Drama.

