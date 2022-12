Scott Parker is kandidaat-coach bij Club Brugge, dat al gesprekken met Engelsman had

Gaat Club Brugge dit keer de Engelse toer op? Scott Parker (42) is een van de topkandidaten om Carl Hoefkens op te volgen als trainer. Er vonden al gesprekken plaats, maar het is nog wachten op een beslissing.

Parker is momenteel vrij nadat hij in augustus bij Bournemouth na één jaar ontslagen werd. Het was zijn tweede ervaring als trainer in de Premier League, nadat hij eerder bij Fulham zat. Daar was hij aan de slag van februari 2019 tot juni 2021 en maakte hij zowel een degradatie als promotie mee. Denis Odoi kent hem uiteraard goed als ex-speler van Fulham. Als speler schopte Parker het tot bij Chelsea en Tottenham. Hij was controlerende middenvelder en kwam achttien keer voor de Engelse nationale ploeg uit.

Het is nu afwachten of Parker, die bij Bournemouth trouwens meerdere assistenten van bij Fulham meebracht, het pleit wint. Want hij is dus niet de enige kandidaat. Maar hoe dan ook wil Club zo snel mogelijk zijn nieuwe coach presenteren. Maandag hervatten de trainingen, volgende week zondag wacht de cruciale verplaatsing naar leider Racing Genk.