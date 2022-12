“Het is een belangrijk project waar scholen vaak de middelen niet voor hebben”, zeggen Mieke Vossen, voorzitter lokale raad De Toverfluit vzw (links) en directeur Christine Devote (rechts). — © Raymond Lemmens

Genk/Heusden-Zolder/Sint-Truiden

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) pompt 9 miljoen euro in de ontharding van 103 speelplaatsen in Vlaanderen. In Limburg krijgen 23 scholen middelen om hun speelplaats te vergroenen.