Hasselt

Door werken aan de tuikabelbrug is de verkeerssituatie voor de bewoners van de Langwaterstraat in Hasselt wel erg vervelend geworden. Willen ze naar het centrum van Hasselt, dan hebben ze de keuze tussen zich vastrijden in de modder of omrijden via Genk om er te geraken. “Mijn vrouw is al verschillende keren met de wagen in de gracht beland.”