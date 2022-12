Glenn (53) rijdt “met volle snelheid” tegen betonblok die nét voor zijn wagen naar beneden viel

De Opel van Glenn belandde in de zachte berm na de botsing. — © IF

Bij een bizar ongeval op de E40 in Oostkamp woensdagavond raakten zes wagens betrokken. Op de brug boven de snelweg was een wagen tegen de afsluiting terechtgekomen, waardoor het plots brokstukken regende op de snelweg. Twee mensen raakten lichtgewond, onder wie Glenn Vincke (53) uit Oostende. “Ik wist niet wat er gebeurde.”

Het bizarre incident deed zich woensdagavond om 22.30 uur voor op de E40 in Oostkamp. Op de brug boven de snelweg ging een vrouw er in haar wagen aan het slippen. Mogelijk kwam dat door een klapband. Ze verloor de controle over haar stuur, botste op een borduur en ramde de afsluiting van de brug. Die donderde met verschillende brokstukken naar beneden. Op de snelweg zelf raakten vijf wagens beschadigd.

Black-out

Het was op dat moment nog vrij druk op de snelweg en het mag een wonder heten dat de afsluiting of brokstukken niet meteen op auto’s vielen. Bij het incident raakte de vrouw op de brug lichtgewond, net als Glenn Vincke (53) uit Oostende. “Mijn collega Annie en ik waren op de terugweg van ons werk in het verdeelcentrum van de post in Wondelgem”, zegt Glenn.

“Wij moeten net aan de brug geweest zijn toen alles naar beneden viel. Mijn Opel Crossland werd zo van alle auto’s het zwaarst geraakt. Een grote betonblok viel net voor mijn motorkap neer, waardoor we er aan volle snelheid tegen botsten. Het was een enorme klap. Daardoor vloog mijn voorbumper aan diggelen, kraakte mijn voorwiel, zat een barst in de voorruit en ontplofte mijn airbag.”

“Ik wist echt niet wat er gebeurde, want wie denkt nu aan zoiets? Door de klap kreeg ik een korte black-out en week naar rechts uit. ‘Wat doe je nu?’ hoorde ik Annie schreeuwen. Gelukkig konden we tot stilstand komen in de berm en kantelde onze auto daar niet. We waren compleet verdwaasd en mensen hebben ons uit de auto geholpen. Meer dan een wonde boven mijn oog liep ik gelukkig niet op.”

Auto net afbetaald

De materiële schade is veel groter. Verschillende auto’s hebben carrosserieschade en platte banden, maar de Opel van Glenn is wellicht perte totale. “Die is getakeld en zal nu bij mijn garage staan voor expertise, maar ik vrees het ergste als ik de schade zo zie. Mijn auto is vijf jaar oud en ze is net sinds oktober afbetaald, dus dit is wel een stevige domper. Hopelijk raakt mijn verzekeraar er snel uit. Voorlopig doe ik het met een vervangwagen.”

Om te bekomen van de klap blijft Glenn de rest van de week thuis.