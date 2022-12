Twee inbraken en inbraakpoging in Hasselt

Hasselt

Bij de politie zijn donderdag twee inbraken gemeld: in de Muggenstraat en de Willekensmolenstraat. Op het eerste adres is het nadeel nog niet bekend. In de Willekensmolenstraat zijn juwelen weg. In de vooravond was ook al een inbraakpoging in de Schouterveldstraat in Tuilt vastgesteld. Daar kregen dieven de achterdeur niet geforceerd. mm