Tatjana Van Asten uit Pelt is de allerlaatste die in Vlaanderen een coronaprik kreeg in een vaccinatiecentrum. — © Dick Demey

Peer

In Peer is de deur van het laatste vaccinatiecentrum van Vlaanderen in het slot gevallen. De laatste coronaprik ging in de bovenarm van Tatjana Van Asten (34) uit Pelt. Zij vergezelde haar moeder die “zielsgelukkig” was met de voorlaatste prik. “Het gaat toch vreemd zijn, nu het hier definitief gedaan is”, zeggen de vrijwilligers.