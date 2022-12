Vriendin van Dave De Kock blijft in de cel

De 25-jarige Romy W., de vriendin van Dave De Kock die sinds januari in de cel zit in het onderzoek naar de dood van de 4-jarige Dean Verberckmoes, blijft aangehouden. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent donderdag beslist.

De vriendin van hoofdverdachte Dave De Kock werd in de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 januari opgepakt tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas, in het pand waar ze samen met De Kock woonde. Het slachtoffer, Dean Verberckmoes, verbleef in het verleden ook al bij het koppel en het kind zou woensdag 12 januari, de dag waarop De Kock en Dean Verberckmoes het laatst gezien werden, een nacht logeren.

Romy W. werd aangehouden op verdenking van moord en ontvoering, maar het is nog altijd niet duidelijk of ze een actieve rol speelde in de dood van de jongen. De vrouw had in het begin van het onderzoek verklaard dat ze Dean voor het laatst met Dave De Kock gezien had, en dat ze niets te maken had met zijn dood. Ze vroeg al verschillende keren haar voorwaardelijke vrijlating, maar die werd altijd geweigerd.

Ook donderdag besliste de KI haar aanhouding opnieuw te verlengen. De Kock en Romy W. zitten nu al bijna een jaar in voorhechtenis.

LEES OOK. Reconstructie van moord op kleine Dean (4) roept nare herinneringen op bij buurtbewoners: “Van kinderen blijf je af”

LEES OOK. “Niet iedereen die iets heel gruwelijks doet, is een psychopaat”: forensisch psychologe wil misverstanden over psychopathie uitklaren