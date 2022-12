Onze tv-tips: een jonge Dustin Hoffman, een Vlaamse kerstfilm en het A-Ha-verhaal

Tootsie

Een, vr, 22.45u

Verkleed als vrouw raakt de werkloze acteur Michael Dorsey, meesterlijk vertolkt door Dustin Hoffman, aan een rol. Als Dorothy Michaels wordt hij populair. De problemen beginnen wanneer hij verliefd wordt op zijn tegenspeelster, terwijl haar vader het zwaar te pakken krijgt voor ‘Dorothy’. Genomineerd voor elf Oscars, maar de briljante komedie legde het af tegen het indrukwekkende Gandhi.

De Familie Claus

VTM, vr, 20.35u

In 2020 werd een heuse Vlaams-Nederlandse kerstfilm gedraaid. Met zoveel succes dat er ondertussen al twee vervolgen zijn gemaakt. Men kon dan ook rekenen op een sterke cast met onder meer Jan Decleir, Stefaan Degand, René Soutendijk en voor het jonge grut de immer populaire Pommelien Thijs. Een hartverwarmende film waarvan de jingle bells afdruipen en kerstbomen nooit ver weg zijn.

A-Ha: De Film

NPO3, vr, 21.35u

Iedereen kent deze Noorse groep van de wereldhit Take On Me uit 1985. Overal ter wereld stond het op nummer één. De droom van drie jonge kerels kwam uit. Opmerkelijk is dat de groepsleden steeds apart reisden, apart hun tijd backstage doorbrachten en elkaar enkel zagen op het podium. Deze documentaire gaat over grote ambities en gebroken vriendschappen. (tove)