Karlien (24), kandidate uit ‘1 jaar gratis’, geeft ‘twerkshops’: “Je mag, nee, je móét fier zijn op je vrouwelijkheid”

Huisarts, friturist, buschauffeur. We kennen de meeste beroepen van de 16 enthousiastelingen die vanaf volgende week de strijd aangaan in ‘1 jaar gratis’. Maar twerkcoach, dat is iets nieuws. Karlien Van Cutsem (24) geeft sinds maart ‘twerkshops’, al wil ze niet horen dat zij en haar leerlingen ‘gewoon maar met hun kont staan te schudden’. “Het is een manier om het zelfbeeld van vrouwen een boost te geven.”

Ze werkt als content marketeer bij een pr-agency en is zelfstandig twerkcoach in bijberoep. Karlien weet dat niet alleen de wenkbrauwen van presentator Kamal Kharmach, maar ook die van kijkend Vlaanderen volgende week even de hoogte zullen inschieten. “Ik weet dat twerken nog geassocieerd wordt met marginale fuiven en foute videoclips, maar het is stilaan tijd om die connotatie bij te stellen.”

Bovendien doet ze met haar leerlingen, een poule van zo’n veertig vrouwen, meer dan enkel twerken. ‘Twerkcoach’ dekt dan ook niet helemaal de lading van wat ze doet, vindt ze. Ze omschrijft zichzelf als een, de naam is zelfbedacht, confidance coach. “In mijn lessen juichen vrouwen elkaar toe in een zoektocht naar zelfvertrouwen en authenticiteit. Wij twerken, ja, maar we dansen ook reggaeton, bachata, choreografieën met hoge hakken op liedjes van Beyoncé. Als het maar vrouwelijk en sensueel is. Het doel van mijn lessen is dat je je krachtig en ‘goed genoeg’ gaat voelen.”

“Er wordt soms nog te snel over vrouwen geoordeeld”, gaat ze verder. “Wie sexy staat te dansen of een beetje uitdagend gekleed is in de ogen van anderen, wordt scheef bekeken of lastiggevallen. Terwijl je het eigenlijk voor jezelf doet en je gewoon plezier wil maken. Dansen is een uitlaatklep voor iedereen. Je mag, nee, je móét fier zijn op je vrouwelijkheid.”

T-shirts met lange mouwen

Wat dat laatste betreft, weet ze waarover ze spreekt. “Sinds mijn twaalfde heb ik last van voedselallergieën. Op zeker moment kon ik haast niks meer eten zonder eczeem te krijgen. Ik schaamde me daar zo hard om dat ik een paar zomers lang uitsluitend lange broeken gedragen heb. En als ik T-shirts droeg, waren het er altijd met lange mouwen. Enkele jaren geleden ben ik zelfs amper naar buiten gegaan. Al mijn afspraken, al mijn dates heb ik afgezegd. Ik zat niet lekker in mijn vel. Waarop ik hard aan mijn mindset gewerkt heb, want daar had ik wél controle over.”

Dansen was al van kinds af aan haar uitlaatklep, het moment waarop ze zich in het reine voelde met haar lichaam. Daarom startte ze enkele jaren geleden met het geven van danslessen – “al neigden die meer naar zumba” – in fitnesscentra. Maar ook daar moest ze een drempel overwinnen. “Pas na een paar weken durfde ik in een topje naar de les te gaan. Voor we begonnen, heb ik dat ook even benoemd. Tot mijn grote verbazing, en ontroering, werd dat begroet met een applaus. De gesprekken achteraf deden me inzien dat veel vrouwen met dezelfde twijfels en angsten kampen.”

Ook een ontmoeting met een vrouw die haar lessen gadesloeg door het raam, liet een grote indruk na op Karlien. “Na afloop sprak ze me aan. Ik zou zo graag meedoen, vertelde ze, maar ik durf niet. Ik kan niet naar mezelf in de spiegel kijken. En geloof me, het was een heel knappe vrouw.”

Geluksgevoel

Afgelopen maart startte ze met haar ‘confidance twerkshops’, met succes. “Het moet meer zijn dan een dansles. Voor we aan het dansen beginnen, geef ik de groep enkele oefeningen. Positieve affirmaties, of elkaar een compliment geven. Je kan dat zweverig vinden, maar je moet dat geluksgevoel een beetje aanvuren. Ik zie ook dat het helpt, dat hier mooie vriendschappen ontstaan.”

Nobele bedoelingen, dus. En de ploeg van 1 jaar gratis is intussen zelfs al warm gemaakt. “Toen ze een stukje van mijn les kwam filmen, zei de casting director na afloop: Ik wil ook komen! Ze heeft zich deze week ingeschreven.” (lacht)

