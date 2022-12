ONZE STERREN WK DARTS. Eén duidelijke topfavoriet, maar ook Dimitri Van den Bergh en ex-wereldkampioen mogen nog dromen

Het nieuwe jaar nadert, en dus nadert ook het WK darts zijn climax. Beginnend met de kwartfinales op nieuwjaarsdag, gevolgd door de halve finales op 2 januari en de grote finale nog een dag later. Maar wie gaat de eindfase in als de grote favoriet en wie ontpopte zich als outsider? Dit zijn onze sterren voor de acht resterende spelers in het toernooi.

Michael van Gerwen (PDC 3)

Speelt in de kwartfinale tegen Chris Dobey

Na een sterk seizoen zakte Michael van Gerwen als grote favoriet af naar Ally Pally en de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de status van de Nederlander na drie wedstrijden niet veranderd is. Hij imponeerde vooral in de derde ronde tegen Mensur Suljovic: de Oostenrijker speelde een beresterke partij met onder meer een 161 checkout, maar stuitte op een nog sterkere Van Gerwen. Mighty Mike won met 4-2 en liet in die wedstrijd een gemiddelde van 107.66 punten noteren, met voorsprong het hoogste van het toernooi.

Ook in de achtste finale deed Van Gerwen het uitstekend. In een Nederlands duel met Dirk Van Duijvenbode - niet de eerste de beste - won hij vlotjes met 4-1. Hij is tevens de enige kwartfinalist die elk van zijn drie wedstrijden eindigde met een gemiddelde score van meer dan 100. Het moge duidelijk zijn: de concurrentie zal goede papieren moeten hebben om MvG - die in 2014, 2017 en 2019 al wereldkampioen werd - van een vierde titel te houden.

Gerwyn Price (PDC 1)

Speelt in de kwartfinale tegen Gabriel Clemens

Zeven ex-wereldkampioenen deden mee aan dit WK, slechts twee blijven nog over in de kwartfinales. Behalve Michael van Gerwen is er immers ook nog Gerwyn Price, de wereldkampioen van twee jaar geleden. En voor hem staat niet alleen een wereldtitel op het spel. De gespierde Welshman moet dit WK immers winnen om zijn eerste plek op de wereldranglijst te behouden.

Price liet op dit WK nog geen ongelooflijk hoge gemiddeldes noteren - zijn beste was 94.43 - maar The Iceman mag je nooit onderschatten. Bovendien is hij in geen enkele van zijn drie wedstrijden al in de problemen gekomen. In de derde ronde stuurde Price de legendarische Raymond van Barneveld zelfs met een droge 4-0 naar huis in een clash tussen ex-wereldkampioenen, een ronde later kon ook José de Sousa hem niet bedreigen.

Met Gabriel Clemens treft Price in zijn kwartfinale ook een haalbare kaart. In de halve finale wacht vervolgens een strijd met een Engelsman: Michael Smith of Stephen Bunting. (Lees verder onder de foto)

Gerwyn Price mikt op een tweede wereldtitel in drie jaar. — © AP

Michael Smith (PDC 6)

Speelt in de kwartfinale tegen Stephen Bunting

In november slaagde Michael Smith er bij zijn negende poging eindelijk in om de finale van een majortoernooi te winnen (de Grand Slam of Darts, red.). Bully Boy heeft dus komaf gemaakt met zijn vloek. Maar kan hij ook wereldkampioen worden? In 2019 en 2022 was hij al verliezend finalist. Hij lijkt alvast een reële kans te hebben om deze keer minstens even goed te doen, al moet hij zich dan wel eerst voorbij Stephen Bunting en vervolgens wellicht Gerwyn Price knokken.

Smith imponeerde in zijn achtste finale alvast door Joe Cullen met 4-1 te verslaan en een gemiddelde van 103.25 te gooien, het op één na hoogste van dit WK. Hij is ook één van de vier spelers die al een 170 checkout lukte op dit toernooi. Zijn vorm lijkt dus in stijgende lijn te zitten. Het zal zijn zelfvertrouwen goed gedaan hebben, want in de derde ronde ontsnapte Bully Boy nog aan de uitschakeling tegen Martin Schindler. De verrassende Duitser kwam 3-1 voor, maar Smith boog dat nog om in een 4-3-zege.

Dimitri Van den Bergh (PDC 15)

Speelt in de kwartfinale tegen Jonny Clayton

België mag nog dromen. Voor de derde keer in zes jaar staat Dimitri Van den Bergh, ’s lands nummer één in het darts, in de kwartfinales van het WK. Kan hij nu ook als eerste Belg ooit de halve finale bereiken, en wie weet zelfs meer?

Wie de World Matchplay kan winnen, zou logischerwijze ook wereldkampioen moeten kunnen worden. En momenteel valt weinig verkeerds te zeggen over de prestaties van The Dreammaker. In zijn drie wedstrijden tegen Lourence Ilagan, Krzysztof Ratajski en Kim Huybrechts samen verloor Van den Bergh nog maar één leg. Met de gemiddeldes zit het ook wel snor, hoewel hij nog niet in de buurt komt van de hoge cijfers die Van Gerwen en Smith lieten noteren (95.59 tegen Huybrechts was zijn beste tot nu toe, red.).

In de kwartfinale volgt nu de grote test. Met Jonny Clayton treft Van den Bergh immers iemand die in 2021 nog vier majortoernooien won, waaronder de Premier League. Als Van den Bergh hem verslaat, volgt - behoudens een mirakel - een halve finale tegen Michael van Gerwen. Het zou wat zijn. (Lees verder onder de foto)

Kan Dimitri Van den Bergh Belgische geschiedenis schrijven? — © IMAGO/Pro Sports Images

Jonny Clayton (PDC 7)

Speelt in de kwartfinale tegen Dimitri Van den Bergh

De intussen 48-jarige Jonny Clayton is een echte laatbloeier. Zijn eerste majortoernooi won hij pas in 2021, waarna hij er prompt nog drie aan toevoegde. Het WK was voor de Welshman echter nog nooit een succes. Bij zijn zevende deelname heeft Clayton nu voor de eerste keer de kwartfinales bereikt.

The Ferret kon nog niet imponeren zoals op het vorige WK, toen hij geweldig speelde maar na een razend spannende wedstrijd al in de vierde ronde uitgeschakeld werd door de latere finalist Michael Smith. Desondanks zal Clayton een te duchten tegenstander blijken voor Dimitri Van den Bergh. The Ferret rekende in de vierde ronde na een intense wedstrijd af met het aanstormende toptalent Josh Rock. Zijn gemiddeldes liggen ook iets hoger dan die van Van den Bergh. En als de Welshman zijn niveau van een jaar geleden haalt? Wie weet wat er dan mogelijk is...

Stephen Bunting (PDC 21)

Speelt in de kwartfinale tegen Michael Smith

Misschien wel dé verrassing van dit WK tot nu toe, die Stephen Bunting. In 2021 bereikte de oud-wereldkampioen van de BDO (die andere grote dartsbond die intussen ter ziele is gegaan, red.) al eens de halve finales. Toen was een heel sterke Gerwyn Price - die later de finale won - nodig om hem met 6-4 te verslaan. En Bunting zou die stunt van toen zomaar eens kunnen herhalen.

The Bullet heeft er op dit WK al een heel mooi parcours opzitten. In de derde en vierde ronde schakelde hij met Dave Chisnall en Luke Humphries respectievelijk het 12de en 5de reekshoofd uit. Zijn gemiddeldes in die wedstrijden: 102.24 en 99.43. Daarmee mag je naar huis komen. Vooral de zege tegen Chisnall, die zelf een gemiddelde van meer dan 100 gooide, moet Bunting vertrouwen geven. En dat heeft hij nodig, want met Michael Smith wacht The Bullet nu een nog moeilijkere opponent in de kwartfinales.

Chris Dobey (PDC 22)

Speelt in de kwartfinale tegen Michael van Gerwen

Nog zo’n verrassende naam. De 32-jarige Chris Dobey strandde al drie keer in de vierde ronde van het WK, maar is er nu eindelijk in geslaagd om de kwartfinale te bereiken. En op wat voor manier: met Gary Anderson (4-1) en Rob Cross (4-2) schakelde Hollywood in de vorige rondes twee ex-wereldkampioenen uit. Dobey pakte tegen Cross zelfs uit met een maximumcheckout van 170 en een gemiddelde van 102.13. Indrukwekkend: waarom zou een stunt tegen Michael van Gerwen niet kunnen als hij dat kan herhalen?

Gabriel Clemens (PDC 25)

Speelt in de kwartfinale tegen Gerwyn Price

Voor onze oosterburen is het WK nu al geslaagd. Gabriel Clemens schreef immers geschiedenis door zich als eerste Duitser ooit voor de kwartfinales te plaatsen. Maar kan The German Giant nog verder gaan? Met oud-wereldkampioen Gerwyn Price heeft hij in elk geval een zeer hoge berg te beklimmen in de kwartfinales.

Clemens is als 25ste reekshoofd de laagst geplaatste speler van de acht kwartfinalisten. Grote namen trof hij nog niet: met William O’Connor, Jim Williams en Alan Soutar versloeg hij drie spelers die buiten de top 32 van de wereldranglijst staan. Al wil dat uiteraard niet zeggen dat de Duitser zijn plekje in de kwartfinale cadeau heeft gekregen. Vooral tegen een heel sterke Williams, waar Clemens zelf een mooi gemiddelde van 97.55 bij elkaar gooide, moest The German Giant ervoor knokken. Zo’n prestatie zal hij nodig hebben als hij tegen Price een kans wil maken.