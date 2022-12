Niet alleen Emily’s Essentiel-trui, maar ook deze items waren in geen tijd uitverkocht na hun passage op tv

De trui die Emily in de gelijknamige Netflix-reeks ‘Emily in Paris’ draagt van het Belgische modemerk Essentiel is ondertussen uitgegroeid tot een icoon. Het kleurrijke exemplaar is zo goed als overal uitverkocht. Maar het is lang niet het enige kledingstuk dat immens populair werd nadat het op televisie verscheen.

Carrie Bradshaw

Over de kleding uit Sex & the City kunnen we een boek schrijven. Als we er slechts een stuk mogen uitpikken, dan gaat onze voorkeur, net als die van heel veel fans, uit naar de Hangisi pumps van Manolo Blahnik. Deze opvallende schoenen bleven eerst in de dressing, maar haalden dan toch het altaar. En dat aan de voeten van Sarah Jessica Parker, die de rol vertolkte van Carrie Bradshaw.

© Manolo Blahnik

Harry and Meghan

Geen fictie, maar volgens zowel prins Harry als Meghan het verhaal over hun leven en hoe het nu echt zit. Toen Meghan Markle in een bepaalde scène in tranen uitbarstte, hadden de fans ook oog voor een dekentje van Hèrmes dat nonchalant op de bank gedrapeerd lag. De ‘Avalon’ zoals de plaid eigenlijk noemt, gaat over de toonbank voor zo’n kleine 1300 euro en was na de trailer en uitzending in geen tijd overal uitverkocht.

© Netflix

Fleabag

Je zou denken: een zwarte jumpsuit, dat hebben we toch allemaal wel al eens gezien. Tot we het exemplaar zagen dat Phoebe Waller-Bridge in de film Fleabag in 2019 droeg. De zwarte jumpsuit van het Britse label ‘Love’ met diep decolleté was in minder dan vierentwintig uur uitverkocht, tot grote wanhoop van heel wat fashionista’s. Ook het aangename prijskaartje, vandaag nog steeds te koop voor 60 euro, zal daar ongetwijfeld voor iets tussenzitten.