Michelle Obama heeft Barack er jaren om gehaat, maar moet alles in een relatie gelijk verdeeld zijn?

Michelle Obama heeft zich in een recent interview openlijk uitgesproken over de moeilijke jaren in haar relatie met Barack Obama. De voormalige first lady, die dertig jaar getrouwd is met de ex-president, zei dat ze haar echtgenoot tien jaar lang gehaat heeft. “Het huwelijk is nooit 50/50 procent verdeeld onder de partners. Nooit. En dat frustreerde mij,” zegt ze zelf. Hoe ga je om met die boosheid? En moet in een relatie altijd een ‘gelijk’ evenwicht zijn? De relatie-experte licht toe.