Is Kanye West vermist? Voormalige zakenpartner wil hem aanklagen, maar kan hem niet vinden

Thomas St. John, een voormalige zakenpartner van Kanye West, wil de rapper voor de rechter dagen. Maar hij kan hem nergens vinden. Dat schrijft The US Sun. Aangezien hij ook al een tijdlang stil is op sociale media zijn er daardoor geruchten ontstaan dat West vermist is.

St. John wil de Amerikaanse rapper aanklagen voor 4,5 miljoen dollar wegens openstaande rekeningen, maar het is hem momenteel nog niet gelukt om die gerechtelijke documenten tot bij West te krijgen. De voormalige zakenpartner zou al geprobeerd hebben om de documenten op verschillende adressen te laten leveren, inclusief zijn thuisadres. Maar tot nu toe was hij steeds onsuccesvol. Ook een advocatenkantoor dat in het verleden voor de rapper zou gewerkt hebben, kreeg de papieren in de bus, maar zij zeggen geen enkele connectie met West te hebben.

LEES OOK. Simon Weisenthal Center verkiest Kanye West tot antisemiet van het jaar

De Amerikaanse rapper werd voor het laatst in het openbaar gezien op 18 december toen hij met twee van zijn kinderen naar de kerk ging, schrijft The US Sun.

Sociale media-accounts heeft de rapper niet meer. Op Twitter werd hij geblokkeerd nadat hij een afbeelding van een swastika over een davidster plaatste en ook op Instagram was hij niet meer welkom na antisemitische uitspraken. Een teken van leven van de voormalige echtgenoot van realityster Kim Kardashian kregen dus al een tijdje niet meer. En dat zorgt voor de nodige geruchten op sociale media. Daarop valt te lezen dat West al een tijdje vermist zou zijn.

Het nieuws komt er enkele dagen nadat Kardashian in een interview met de podcast ‘Angie Martinez IRL’ in tranen uitbarstte. Ze vertelde dat het co-ouderschap met West niet gemakkelijk is en dat ze probeert haar kinderen af te schermen van al het nieuws over hun vader.

LEES OOK. Kim Kardashian houdt het niet droog tijdens interview over Kanye en kinderen: “Het is moeilijk. Het is erg moeilijk”

(sgg)