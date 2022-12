Noorderwijk

Twee jonge vrouwen die woensdag in De Grabbelton in Noorderwijk (Herentals) betrapt werden op diefstal troefden wat later op de parking twee personeelsleden af. Een van hen hield er een neusbreuk aan over. “Waar komt dat geweld toch vandaan?”, vraagt zaakvoerder Tom Hoefnagels zich af. “Het wordt met de dag erger.”