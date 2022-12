Venijnigheid aan beide kanten, WK-record en zalig dansje: Dirk van Duijvenbode wint thriller van de hoogste plank op WK darts

Vorig jaar leek Smith, de winnaar van het EK, op weg naar de 1/8ste finales toen hij 3-0 op voorsprong kwam tegen Van Duijvenbode. Die knokte zich echter terug om met 4-3 te winnen. Deze keer wilde de Engelsman zijn kaas niet van het brood laten eten en hij zette direct de toon door de eerste leg naar zich toe te trekken met een finish van 156. Van Duijvenbode reageerde echter meteen met een finish van 136 en setwinst na dubbelmissers van Smith.

In de tweede set lieten de dubbels Van Duijvenbode juist een paar keer in de steek op cruciale momenten. Hierdoor kon Smith - die ook niet feilloos was - terugkomen tot 1-1. In de derde set begon Van Duijvenbode weer direct met een break, maar mooi was het niet. ‘Aubergenius’ miste liefst zeven keer op dubbel 16, maar ook Smith bleef sukkelen met zijn finishes. Uiteindelijk won de Nederlander de set comfortabel met 3-0.

Daarna werd het een beetje ‘chippy’. Smith kwam terug tot 2-2 in sets en had onderweg een paar keer ostentatief een legwinst gevierd. Tot frustratie van Van Duijvenbode, die heel duidelijk ‘nee’ schudde toen de Engelsman langszij kwam. Smith antwoordde door zijn rivaal van het podium te wuiven. Wat later imiteerde Van Duijvenbode zijn tegenstander bij een viering.

Ook in de vijfde set bleef het dubbelmissers én 180’s regenen. Van een bizarre partij gesproken. Smith was uiteindelijk de eerste die zijn set kon behouden en zo voor het eerst op voorsprong kwam bij 3-2. Van Duijvenbode reageerde echter sterk en kwam snel 2-0 voor in zijn eigen set. Smith dwong echter een zenuwslopende beslissende leg en een eerste matchdart af. Die werd gemist en Van Duijvenbode zorgde voor een beslissende set: 3-3.

Smith mocht beginnen en leidde eigenlijk constant. In de vierde leg kreeg de regerende Europese kampioen opnieuw drie matchpijlen, maar hij miste ze allemaal Van Duijvenbode vond de dubbel wel en dwong een verlenging af. Bij 3-3 moet er namelijk met twee legs verschil gewonnen worden.

Maar opnieuw was er nauwelijks verschil tussen beide heren. Smith maakte scorend meer indruk, maar Van Duijvenbode was finishend sterker en gooide 127 van het bord. Ondertussen werden er in totaal 31 180’s gegooid, een WK-record in een partij naar vier winnende sets. Smith gooide er in totaal 19, de evenaring van het record van Gary Anderson in deze fase van het toernooi.

Uiteindelijk kwam er bij 5-5 stand in de zevende set een allesbeslissende leg. Daarin miste Smith ook zijn vijfde matchdart. Van Duijvenbode bleef kalm en knalde dubbel 20 binnen voor een finish van 71 en al bij al een onverhoopte overwinning. De Nederlander, die zijn landgenoot Michael van Gerwen treft bij de laatste zestien, vierde dat dan ook op gepaste wijze.

