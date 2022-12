Politie Brussel rolt sociale media-account op dat zeer zwaar vuurwerk verkoopt

Na de rellen na verschillende wedstrijden tijdens het wereldkampioenschap voetbal en in aanloop naar de eindejaarsfestiviteiten is de lokale recherche van de politie Brussel opnieuw actief op het internet in verband met het opsporen van de verkoop van vuurwerk en explosieven. Dat houdt onder andere monitoring van socialenetwerksites in “ter preventie van strafbare feiten en de opsporing van verkoop van vuurwerk en explosieven.”

Tijdens de monitoring viel het oog op de verkoop van vuurwerk en explosieven, waaronder van het type Cobra 8, via een Instagramaccount. Onderzoek door de Cybereenheid van de lokale recherche leidde tot de identificatie van een verdachte. Tijdens de huiszoeking werd een significante hoeveelheid vuurwerk ter plaatse aangetroffen en in beslag genomen. Een verdachte werd van zijn vrijheid beroofd. Hij mocht na verhoor beschikken. Dat meldt de politie in een persbericht.

Zulke vuurwerk van het type Cobra 8 zorgde begin december nog voor een grote ravage na de kwalificatie van Marokko voor de groepsfase van het wereldkampioenschap voetbal in de buurt van de Lemonnierlaan in Brussel. Eén relschopper gooide de enorme voetzoeker naar enkele agenten. De bom rolde onder de geparkeerde Renault Clio van een buurtbewoner en zorgde voor een grote ontploffing en behoorlijke ravage. De wagen was bijna volledig vernield.

De politiezone Brussel hoofdstad Elsene wijst er nogmaals op dat dergelijke gevaarlijke objecten niet thuishoren in de openbare ruimte. Vanaf 23 december 2022 geldt er op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook een verbod op vuurwerk. Dat door een besluit van de Minister-President. Dat verbod loopt nog tot 9 januari 2023. Het bezit, het vervoer, het uitstallen, het gebruik en elke handeling ter voorbereiding van het aansteken van pyrotechnisch materiaal is verboden in de openbare ruimte. “Wij zullen dan ook extra waakzaam zijn en blijven op de naleving van dit besluit op het ganse grondgebied van onze zone”, meldt de politie in een persbericht.

In de voorbije dagen kon de lokale politie van de zone Brussel West ook al bijna duizend stukken illegaal vuurwerk in beslag nemen in een nachtwinkel en in een garagebox. De uitbater van de nachtwinkel moet zich eind januari al voor de rechtbank verantwoorden. In totaal ging het om 992 stukken, waaronder mortieren en vuurwerk van het type cobra, aldus de politie. (sgg)