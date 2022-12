18-jarige bestuurder met voorlopig rijbewijs crasht na korte achtervolging

Genk

Woensdagavond - rond 22 uur - wilde een ploeg van de politie CARMA op de Hasseltweg een auto controleren. De jonge bestuurder stopte niet, reed in op de politiepatrouille en vluchtte weg in de richting van Diepenbeek. Tijdens een korte achtervolging haalde de 18-jarige bestuurder hoge snelheden en negeerde hij een rood verkeerslicht. In een bocht op de Sluisstraat/Havenlaan in Diepenbeek verloor hij even na 22 uur de controle over het stuur en crashte. Zijn auto was niet meer rijvaardig.

De man reed met een voorlopig rijbewijs en legde een positieve speekseltest af. De politie stelde de nodige processen-verbaal op voor het negeren van de bevelen van een bevoegd persoon, de diverse verkeersinbreuken en de positieve speekseltest.

mm