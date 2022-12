Larissa Pauluis eindigt op jumping Mechelen als negende in WB Freestyle: “Ik zie 2023 rooskleurig tegemoet”

Belgisch kampioene Larissa Pauluis eindigde donderdag op de jumping in Mechelen in de Wereldbeker Freestyle dressuur, met haar 12-jarige ruin Flambeau, als negende. De Britse wereldkampioene Charlotte Fry moest vrede nemen met de derde plaats na de Nederlandse amazones Dinja Van Liere en Emmelie Scholtens.

Dinja Van Liere werkte met Hermes N.O.P. op meesterlijke wijze de Freestyle af en werd daarvoor beloond met een score van 85.815 procent. Emmelie Scholtens/Desperado kregen 83.865 procent achter hun naam, goed voor plaats twee. Wereldkampioene Charlotte Fry en Everdale maakten kleine foutjes maar hun resultaat van 83.725 was toch nog goed voor het brons. Met een percentage van 75.500 werd het Belgische koppel negende.

Pauluis ziet na Mechelen de toekomst rooskleurig tegemoet. “Flambeau voelde nog nooit zo goed aan als hier in Mechelen. Haar prestatie verdiende meer dan 75.500 procent. Ons persoonlijk record bedraagt 78 procent. Maar de jury van vandaag was karig met de punten. Ik zie 2023 rooskleurig tegemoet. Wellicht kunnen we de kloof met de internationale wereldtop kleiner maken en liefst zie ik dat gebeuren op het Europees kampioenschap. De olympische kwalificatie voor Parijs blijft uiteraard het hoofddoel.”