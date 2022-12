COLUMN. Deze speciale gasten verblijven tijdens de feestdagen in het Natuurhulpcentrum

Ik las in de krant dat er heel veel toeristen tijdens de feestdagen in Limburg verblijven. En ja, ook in ons Natuurhulpcentrum hebben we momenteel heel wat gasten, waaronder enkele hele speciale. Onze bijzondere gasten zijn een blauwe kiekendief en een toendrarietgans. Beide vogels komen uit het hoge noorden. Ze verblijven in onze streken om te overwinteren. De winters in de Scandinavische landen zijn te streng voor hen, maar hier bij ons kunnen ze de beperkte koude perfect verdragen.

De toendrarietgans heeft een ontwrichtte poot en de blauwe kiekendief heeft een gebroken vleugel. Maar beide dieren stellen het goed. Het is een kwestie van tijd voor ze terug de vrije natuur in kunnen. En als het een beetje meezit, broeden ze volgend voorjaar weer ergens op de open landschappen tussen Noord-Nederland en Siberië. Maar eerst moeten we nog even de koude winter door. Deze vogels hebben geluk gehad! En nog meer geluk, liefde en een goede gezondheid voor het nieuwe jaar wens ik alle lezers toe.

De blauwe kiekendief. — © Natuurhulpcentrum