Benedictus XVI is “helder en wakker”, zegt Vaticaan, maar toestand blijft ernstig

“De paus emeritus kon de voorbije nacht op krachten komen, hij is absoluut helder en wakker, en hoewel zijn toestand ernstig blijft, is de situatie in dit stadium stabiel.” Dat zegt Matteo Bruni, woordvoerder van de Heilige Stoel, donderdag. Paus Franciscus heeft de gelovigen opgeroepen om voor Benedictus XVI te bidden “in deze moeilijke uren”.