50 jaar Limburgse Milieukoepel: “Soms geen advocaat nodig dankzij de dwaasheid van de tegenpartij”

Hasselt

De Limburgse Milieukoepel viert zijn 50ste verjaardag. De lijst dossiers die de organisatie in al die jaren heeft doen kantelen of heeft bijgespijkerd, is lang. Daar waren niet eens de duurste advocaten voor nodig. Zelf de boel uitpluizen volstond doorgaans. “Dankzij de dwaasheid van de tegenpartij. Die maakt veel fouten”, zeggen secretaris Gust Feyen en coördinator Jan Vandegoor.