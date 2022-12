Omstreden Russisch schaatstalent Kamila Valieva doet populair Wednesday-dansje op het ijs

De 16-jarige Kamila Valieva heeft heel wat furore gemaakt op het Russische kampioenschap kunstschaatsen. De Russische sensatie haalde de mosterd bij de populaire Netflix-serie ‘Wednesday’ en bracht haar routine op de tonen van Goo goo muck van The Cramps. Gehuld in twee zwarte vlechtjes haalde ze haar innerlijke Wednesday naar boven. Halverwege besloot ze ook nog die àndere Wednesday-Tiktok-hit, Bloody Mary van Lady Gaga, ten beste te geven. Uiteindelijk ging Valieva met het zilver naar huis. De 16-jarige kunstschaatser kwam dit jaar nog in opspraak tijdens de Olympische Winterspelen, toen bleek dat ze positief testte op doping. Er hangt haar een vierjarige schorsing boven het hoofd.