Sep Vanmarcke verweert zich kranig, maar ziet Jordi Warlop Belgisch kampioen strandracen worden

Jordi Warlop (26) heeft het Belgisch kampioenschap Beachrace in Bredene gewonnen. Tussen de recreanten (die ook gewoon mochten meerijden over het parcours) was hij de sterkste uit een trio met Bert Van Lerberghe en Sep Vanmarcke.

Na de eerste van zes ronden was het peloton al sterk verbrokkeld. Een kopgroep met Vanmarcke, Van Lerberghe en Joseph maakte voorin de dienst uit. Met de felle tegenwind langs de zee kwam het erop aan om goed samen te werken om gaten dicht te rijden. Toch slaagde Jordi Warlop erin om alleen naar de drie koplopers toe te rijden.

Halfweg koers had dit leiderskwartet zo’n 15 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers. Jordi Meeus en ex-veldrijder Klaas Vantornout hadden zich intussen losgerukt uit dat groepje en gingen met twee op zoeken naar de kop van de koers. Grote namen als Yves Lampaert, Tim Merlier en Tim Declercq zaten met een achterstand van meer dan een minuut te ver.

De aanvalspoging van Meeus en Vantornout draaide uiteindelijk op niets uit, want Warlop, Van Lerberghe en Vanmarcke waren gaan vliegen, Joseph moest onderweg lossen. Gezien de wind aan de kust kon je dat ook bijna letterlijk nemen.

Warlop versnelde met de finish in zicht en ontdeed zich ook (bijna) van zijn twee belagers. De 26-jarige Diksmuidenaar kreeg alleen nog even af te rekenen met Vanmarcke, die er in de laatste meters toch afmoest. Zo kwam Warlop alsnog solo over de meet en kroont hij zich tot Belgisch kampioen.