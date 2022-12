ROYALS. Jonge royal toont tekentalent, Luxemburgse prinses Alexandra trouwt twee keer

Er schuilt misschien wel een artistiek talent in een Britse prins en de Luxemburgse prinses Alexandra trouwt niet één, maar twee keer. Op verschillende locaties en in verschillende landen. Met dezelfde man, welteverstaan. Alle weetjes en roddels uit koninklijke kringen op een rij.

De vierjarige prins Louis nam vorige voor het eerst deel aan de iconische kerstwandeling van de Britse royals. En terwijl de rest van zijn familie warm ingeduffeld was, droeg de kleuter… een short. Nee, hij was niet door zijn lange broeken heen: een short dragen is voor jonge prinsjes een traditie. En dat tot ze acht jaar zijn. Een lange broek wordt immers gezien als een kledingstuk voor oudere jongens en volwassen mannen. Een jongetje in een lange broek wordt als iemand uit de middenklasse beschouwd. “Geen zelfrespecterende aristocraat of royal wil vergeleken worden met iemand uit de middenklasse. Zelfs Kate Middleton niet”, zei etiquettespecialist William Hanson eerder aan Elle.

Er schuilt een artiest in prins George, die negen is en dus wel al een lange broek mag dragen. Dat heeft mama Kate Middleton getoond via Instagram. Daar deelde ze een tekening van een rendier en roodborstjes, geschilderd door haar oudste zoon. Het moet gezegd: de jongen heeft talent. Wie weet mag hij de komende jaren de kerstkaartjes van de familie ontwerpen.

Het Deense paleis heeft woensdag vorstelijke portretten vrijgegeven van de 82-jarige koningin Margrethe, haar zonen en hun vrouwen, ter ere van haar 50-jarig regeringsjubileum. De portretten zijn best bijzonder omdat ze net voor 1 januari werden gedeeld, de dag waarop grote veranderingen plaatsvinden binnen de familie: op dat moment verliezen haar vier kleinkinderen namelijk hun prinsessen- of prinsentitel. Ruzie onder de royals? De officiële verklaring luidt dat de stap werd gezet om de toekomst van de monarchie te stroomlijnen.

Prins Albert van Monaco heeft aan People laten weten dat hij heel fier is op zijn vrouw, prinses Charlene. “Ze doet het heel goed. Charlene houdt zich meer bezig met het openbare leven en zorgt voor dingen waardoor ze gepassioneerd is. Mijn vrouw heeft het Rode Kruis en mensen thuis bezocht. Ze geniet echt van dat soort dingen. Dit jaar eindigt op een heel, heel hoog niveau. We zijn echt heel blij met hoe de dingen zijn. Vorig jaar was heel moeilijk voor haar, maar ze heeft alles op een ongelooflijke manier veranderd.”

Luxemburg maakt zich op voor een groots feest in de lente. Op 22 april om precies te zijn. Dan trouwt de 31-jarige prinses Alexandra, vierde kind en enige dochter van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa, met haar verloofde Nicolas Bagory. Ze geven eerst hun jawoord in Luxemburg-Stad en een week na de burgerlijke plechtigheid trekt het paar nog naar de kerk van Saint-Trophyme in Zuid-Frankrijk. Een regio die hen ligt, want de royals hebben in het nabijgelegen Cabasson een verblijf. Bagory heeft trouwens Franse roots. De man groeide op in Bretagne.

Bij onze noorderburen bracht prinses Eloise, de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, tweede kerstdag door bij haar oma Beatrix. Dat blijkt uit een Instagrampost van de gravin. Daarbij vermeldde ze de locatie: Lage Vuursche, het Utrechtse dorp waar de voormalige vorstin met kasteel Drakensteyn haar stulpje heeft. Tijdens de festiviteiten droeg ze klassiek zwart, maar dan wel met een flinke dosis glitter.