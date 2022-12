Politie Maasland nam al tientallen kilo’s illegaal vuurwerk in beslag

Vorig jaar werd er tijdens Nieuwjaar ondanks het verbod op heel wat plaatsen vuurwerk afgestoken. Dat ging ook gepaard met incidenten, dierenleed en vandalisme. Maar de politie Maasland verwacht dat het dit jaar rustiger zal blijven rond de jaarwisseling.

“Tijdens een aantal acties hebben we tientallen kilo’s illegaal vuurwerk in beslag genomen”, zegt korpschef Ronin Cox. “Bovendien heeft de FOD Economie in een winkel op ons grondgebied nog eens twee paletten met illegaal vuurwerk ontdekt. Bij de acties hebben we ook nauw samengewerkt met de Nederlandse politie. Als we tijdens een grenscontrole een Nederlands voertuig tegenhielden met vuurwerk dat bij ons legaal is, maar in Nederland niet, dan gaven we de gegevens door aan onze collega’s over de grens. Zij deden dan huiszoekingen en hebben zo ook nog heel wat vuurwerk in beslag kunnen nemen.”

“Het gaat dus rustiger worden dan vorig jaar. Zeker omdat er opnieuw vuurwerk verkocht mag worden in Duitsland en Nederland, waardoor ze dat hier minder komen halen. Heel wat Duitsers en Nederlanders staken bovendien op oudejaarsavond vuurwerk af in Dilsen-Stokkem, waar het nog toegelaten is rond middernacht. Die overlast zal er nu dus ook minder zijn”, besluit Cox.

Lanaken en Maasmechelen

Bij de politie Lanaken-Maasmechelen hebben ze eveneens de indruk dat een massale opkomst van Nederlanders en Duitsers zoals vorig jaar uitblijft. “We verwachten wel nog evenveel overlast. In veel buurten worden er al langer bommetjes afgestoken”, zegt woordvoerder Tania Olaerts. “Maar we gaan algemeen toezicht houden en pv’s opstellen indien nodig. Via onze sociale media vragen we ook aandacht voor de overlast voor dieren, geven we preventietips mee en leggen we de reglementering uit. In Lanaken is er een verbod, in Maasmechelen mag het tussen 23 en 1 uur, na een aanmelding via het digitaal gemeenteloket weliswaar. Dat moest voor 26 december gebeurd zijn.”