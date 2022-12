Harry Potter van Limburg: Lenno (21) vlucht al vijf boeken in magische wereld

Zes jaar geleden stond hij al als 15-jarige in onze krant met zijn debuutroman, de eerste van een door Harry Potter geïnspireerde fantasy-reeks. Intussen is Lenno Vranken (21) uit Neeroeteren een man geworden en is de serie met hem mee gegroeid. “Ik heb er een soort van therapie voor mezelf mee gecreëerd, om te vluchten uit een persoonlijke hel.”

Zopas verscheen het vijfde deel van ‘De wereld achter de spiegel’, de eerste woorden van zijn debuutroman pende Lenno al op zijn 13de neer. “Ik wilde eigenlijk een trilogie schrijven, maar voor ik het goed en wel besefte was ik een gigantisch universum aan het creëren. Een wereld die ik zelf nog aan het ontdekken ben. Terwijl je schrijft vertellen je personages zoveel meer dan je zou denken.”

In de reeks volgen we het leven van Huritt, een gevoelige jongen die op zijn 13de een magische wereld van tovenaars en monsters binnenstapt via de spiegel van zijn opa. “Het is een dystopische versie van onze wereld, een toekomst waarin alles is fout gelopen. Racisme, uitbuiting, slavernij, vrouwenonderdrukking… ik haal de problemen van onze wereld naar boven, vergroot ze en steek ze in een magisch jasje.”Intussen is Lenno ook al klaar met de resterende delen van de reeks. “Het worden in totaal negen delen, de laatste vier staan in een mooi bestand op mijn computer. In het allerlaatste deel is Huritt 19 jaar, net als ik op het moment dat ik de laatste woorden intikte. Eigenlijk heb ik dus mijn hele jeugd neergeschreven.”

© luc daelemans

LGBTQ

Die jeugd was allesbehalve zorgeloos voor een LGBTQ-jongere als Lenno. “Vanaf de kleuterklas had ik al het gevoel dat ik anders was. Leeftijdsgenoten samen zetten, ik vraag me toch af wie dat heeft bedacht. Vooral het middelbaar was een persoonlijke hel. Dus vluchtte ik in een fantasiewereld. Vanaf mijn achtste werden de boeken van Harry Potter een veilige haven, maar ook schrijven werd stilaan een uitlaatklep, een soort van therapie voor mezelf.”

Niet verwonderlijk dus dat de boeken van J.K. Rowling een belangrijke inspiratiebron waren voor ‘De Wereld achter de spiegel’. “Ja, dat kan ik niet ontkennen: zo komt Huritt ook in een tovenaarsschool terecht, al is dat maar in drie boeken. Maar toch zijn er vooral veel verschillen met de Potter-boeken. De wereld die ik beschrijf is veel uitgebreider. Ook de personages zijn volgens mij wat diverser.”

Diversiteit zit dan ook subtiel verweven in het verhaal. “Het is geen boek waarin ik met de fakkel rondtrek om dingen aan te klagen. Volgens mij los je problemen op door diversiteit heel normaal deel te laten uitmaken van het verhaal. Neem nu Felice, de vriendin van hoofdpersonage Huritt. Zij wikkelt er geen doekjes om dat ze op meisjes valt en iedereen accepteert haar zoals ze is. Of Huritt zelf, hij is niet de typische mannelijke held zoals die in mainstream boeken en films wordt opgevoerd. Maar een gevoelige jongen kan ook sterkte uitstralen.”

© luc daelemans

Koningshuis

Lenno studeert momenteel mode in Amsterdam en hij loopt stage bij Addy van den Krommenacker, de couturier van het Nederlandse koningshuis. “Daardoor heb ik wel wat minder tijd om te schrijven, maar als ik me eenmaal achter mijn laptop zet, ben ik soms toch 5 uur aan één stuk aan het schrijven. Nu ben ik bezig aan wat ik mijn liefdeskindje noem: een sprookjesboek met poëzie. Daarin herwerk ik klassieke sprookjes met een verrassende twist. Ik blijf wel trouw aan de originele versies, die veel duisterder zijn dan de Disney-versies.”

De status van J.K. Rowling heeft hij nog niet, maar Lenno voelt wel dat de aandacht voor zijn werk begint te groeien. “Iemand op de bus tegenkomen die mijn boek aan het lezen is, geeft wel een heel fijn gevoel. Maar ik hoef niet per se de nieuwe J.K. Rowling te worden. Ik wil gewoon een leuke baan en daarbuiten tijd om te schrijven.”

De boeken van Lenno Vranken zijn te koop op www.boekscout.nl en De Standaard Boekhandel