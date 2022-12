Politie zoekt vermiste Emilie (17) uit La Louvière

Sinds 8 juni 2022 ontbreekt elk spoor van de 17-jarige Emilie Leblanc die in La Louvière woont. Emilie is 1 meter 70 lang en mager gebouwd. Ze heeft bruine ogen en lang, zwart haar. Aan Emilie wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.

Hebt u Emilie Leblanc gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of via Child Focus op het nummer 116 000. U kunt ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.