Jani’s “hoogtepunt van 2022” heet Jens (33), en hij is een Antwerpse influencer

Jani Kazaltzis (43) vertelde in ‘Vrede op aarde’ woensdag dat hij dit jaar opnieuw de liefde vond. Zijn hoogtepunt van 2022 was dan ook zijn nieuwe vriend, al noemde hij geen naam. Maar wie de ‘Viva La Feta’-presentator volgt op Instagram, heeft al langer door dat een zekere Antwerpse influencer een belangrijke plek in het leven van Jani veroverde. Zijn naam is Jens Fissers (33).

“Hij werkt niet voor televisie,en niet in de sector”, vertelde Jani aan Sven De Leijer in Vrede op Aarde. Dat klopt, maar zijn nieuw lief heeft wel een iets of wat gekend gezicht op sociale media. Jens is een mode-influencer. Hij deelt outfitfoto’s met zijn bijna 23.000 volgers en verdient af en toe een centje bij met een gesponsorde post. Daarnaast werkt hij in een farmaceutisch bedrijf, zoals Kazaltzis zelf uit de doeken deed.

De Antwerpenaar verscheen de voorbije maanden meermaals op de Instagrampagina van Jani, en omgekeerd. De twee delen duidelijk hun liefde voor reizen. Ze trokken in april samen naar Mexico, waren afgelopen zomer in Griekenland en vieren het eindejaar momenteel in Hongkong.

Jani was sinds 2020 single, na een relatie van twaalf jaar.