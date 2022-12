Bestuurder die met hoge snelheid ongeval in Wetteren veroorzaakte vrij onder voorwaarden

De bestuurder die dinsdagavond een ongeval heeft veroorzaakt in Wetteren, is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft het parket van Oost-Vlaanderen donderdag bekendgemaakt.

De bestuurder van 23 jaar reed met een te hoge snelheid en zou dan de controle over het stuur verloren hebben. Hij reed daarbij verschillende geparkeerde voertuigen aan. Ook enkele gevels van woningen langs de Brusselsesteenweg zijn beschadigd geraakt.

De bestuurder werd gearresteerd en donderdag voor de onderzoeksrechter voorgeleid voor onder andere onaangepaste snelheid en onopzettelijke slagen en verwondingen. De onderzoeksrechter heeft beslist om de man vrij te laten onder voorwaarden.

In de auto zaten naast de bestuurder nog drie andere personen. Bij het ongeval is een vrouw in levensgevaar naar het ziekenhuis afgevoerd. De bestuurder en twee andere passagiers zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.