Pakt Club Brugge uit met een grote naam? Blauw-zwart wacht op witte rook voor buitenlandse coach

Daags na het ontslag van Carl Hoefkens schakelt Club alleszins nog een versnelling hoger in. Er zijn nog een paar overgebleven topkandidaten met wie de nodige gesprekken gevoerd worden. Wie zoals bekend al paste voor de job is Roberto Martinez. De bondscoach, die over enkele dagen zijn contract met de Belgische voetbalbond ziet aflopen, heeft aangegeven dat hij momenteel een job in het buitenland verkiest.

Dat Kasper Hjulmand, die al jaren op het lijstje staat, het niet ging doen, was bij Club ook duidelijk. En nog wat vrije trainers die we kunnen schrappen: Domenico Tedesco, Frank de Boer, Giovanni van Bronckhorst en Peter Bosz. Maar de markt is groot genoeg om de juiste man te vinden.

Bekende kop

Het moet alleszins iemand zijn die modern voetbal brengt en ontzag afdwingt. Een bekende kop is daarvoor natuurlijk handig. Vandaar dat zelfs de naam van Steven Gerrard enkele weken geleden intern viel. Die is ook beschikbaar, maar valt dan weer af door onder meer zijn hoge prijskaartje. Scott Parker is nog zo’n Engelse coach die onder de loep werd genomen.

De nieuwe trainer moet het alleszins ook zien zitten om te starten met een cruciale match, want volgende week zondag is er al de cruciale verplaatsing naar leider Genk. Zal het lukken om net als Schreuder een jaar geleden de grinta en de winning mood op korte termijn weer in de ploeg te krijgen? Spectaculair was het voetbal toen niet, maar blauw-zwart pakte wel zijn derde titel op rij en plaatste zich voor de Champions League.