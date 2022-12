2022 in beeld. Onze fotograaf Luc Daelemans selecteerde twaalf foto’s voor zijn jaaroverzicht

Januari: Genk-spits Paul Onuachu kust zijn Gouden Schoen. De doelpuntenmachine laat de – toen nog – Brugse tandem Noa Lang en Charles De Ketelaere achter zich.

© BELGA

Februari: Poetin en Macron onderhandelen begin februari aan een bijzonder lange tafel over spanningen aan de Oekraïense grens. Op 24 februari valt Rusland binnen.

© AFP

Maart: Welke prent verkozen werd tot beste film weet niemand meer. De klap die Will Smith aan presentator Chris Rock verkocht was het meest besproken moment van de Oscars.

© AFP

April: Oostende en de Belgische muziekwereld verliezen een icoon wanneer Arno Hintjes op 72-jarige leeftijd overlijdt na een lange strijd tegen pancreaskanker.

© Kristof Vadino

Mei: Een eenzaam afscheid. Wouter Beke stapt met vrouw en dochter in een lift na de persconferentie waarop hij zijn ontslag als minister bekendmaakte.

© Kristof Vadino

Juni: Bosbranden, zoals hier in Spanje, teisteren Zuid-Europa in de eerste zomermaand. Twee keer de oppervlakte van Limburg wordt in de as gelegd.

© AFP

Juli: Dat klimaatklever verkozen zou worden tot woord van het jaar wisten deze activisten in juli al.

© In Pictures via Getty Images

Augustus: Maanden na het uitbreken van de oorlog gaat de strijd in Oekraïne onverminderd verder. Ook nu is er geen einde van het conflict in zicht.

© AFP

September: Queen Elisabeth schudt de hand van kersvers Brits premier Liz Truss. De koningin overlijdt twee dagen na de ontmoeting, Truss houdt haar ambt amper 6 weken vol.

© AP

Oktober: De stoel van Jelle Engelbosch blijft leeg op de Truiense gemeenteraad. De stad sukkelt het hele jaar van het ene politieke schandaal in het andere.

© Karel Hemerijckx

November: Op de klimaattop in Sharm el-Sheikh, Egypte, wordt een “kleine stap voorwaarts” gezet. Grote besluiten of voornemens blijven uit.

© Anadolu Agency via Getty Images

December: Na een WK dat overschaduwd wordt door humanitaire schandalen, kroont Lionel Messi zich tot held van Argentinië. De Rode Duivels breken weinig potten.

© AFP

(kabu)