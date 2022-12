Carlo Ancelotti schuift Eden Hazard nog niet helemaal aan de kant: “Hij speelt zeker een rol in mijn plannen voor de nabije toekomst”

“Hij heeft zeer goed gewerkt de voorbije dagen”, zegt Ancelotti. “Hij is in betere vorm dan toen hij vertrok naar de Wereldbeker. We hebben een heel druk programma dus hij zal zeker ook zijn speelkansen hebben. Hij speelt zeker een rol in mijn plannen voor de nabije toekomst.”

Real hervat vrijdag de competitie met een verplaatsing naar Valladolid. Na veertien speeldagen staat de regerende kampioen van Spanje tweede in de La Liga met 35 punten, twee minder dan leider FC Barcelona.

© Real Madrid via Getty Images

Teleurstellende oefenwedstrijd

Vorige week maakte Eden Hazard nog eens minuten voor de Koninklijke. In een oefenwedstrijd tegen Getafe mocht hij bij afwezigheid van Vinicius op zijn geliefkoosde linkerflank starten. De gewezen Rode Duivel vormde samen met Benzema en Asensio het aanvalstrio, maar de partij eindigde zonder veel kansen op een 0-0.

Hazard, die nog anderhalf jaar contract heeft bij Real, miste zo weer een kans om zich te tonen. Toch wil hij in de Spaanse hoofdstad blijven. Hazard is een familieman en heeft het naar zijn zin in Madrid. In de zomer zou hij wel openstaan voor een transfer als Real dat wil. Dan rest hem nog één jaar contract en daarmee is het de laatste kans voor Real om iets van de 115 miljoen euro te recupereren die het in 2019 voor hem betaalde, dat is het minste wat Hazard nog kan doen voor de club die hij met zijn prestaties niet kon terugbetalen.