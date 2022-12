Juwelier die overvaller doodschoot, moet voor de correctionele rechtbank verschijnen

De bewuste dag in 2018 vielen twee gemaskerde mannen de juwelierszaak binnen. Moens kreeg meteen een kalasjnikov tegen de slaap geduwd. Hij, zijn zus en hun 88-jarige vader kregen rake klappen. De overvallers namen juwelen mee ter waarde van een half miljoen euro.

Terwijl ze wegreden met een motorfiets, schoot Moens een van de twee in de rug. Een tweetal kilometer verder viel hij dood neer. De overlevende dader werd uiteindelijk veroordeeld tot acht jaar cel, maar tegen de juwelier werd door het parket ook een onderzoek geopend.

Volgens zijn advocaat, Walter Van Steenbrugge, kan Moens echter niets verweten worden. Tijdens zijn pleidooi verwees hij naar artikel 71 uit het strafwetboek: controleverlies. “Door de brutaliteit kon hij die dag gewoon niet meer helder nadenken. Deze man hoort niet thuis in een rechtbank.”

De raadkamer in Gent volgde die redenering, maar het parket en de burgerlijke partijen gingen in beroep. Voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) werd de zaak nogmaals behandeld. Van Steenbrugge vroeg ook daar de vrijspraak of desnoods een doorverwijzing naar assisen.

De kamer van inbeschuldigingstelling volgde deze redeneringen niet en besliste donderdag om juwelier Moens dan toch door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Dat bevestigt eerste advocaat-generaal Francis Clarysse. “De kwalificatie waarvoor is uitgelokte doodslag”, klinkt het.