Brusselse politie neemt bijna duizend stukken illegaal vuurwerk in beslag in nachtwinkel en garagebox

De lokale politie van de zone Brussel West heeft de voorbije dagen bijna duizend stukken illegaal vuurwerk in beslag genomen, in een nachtwinkel en in een garagebox. Dat meldt de politie donderdag. De uitbater van de nachtwinkel moet zich eind januari al voor de rechtbank verantwoorden.

“Onze diensten vernamen dat er een illegale handel in vuurwerk zou plaatsvinden in een nachtwinkel, gelegen op de Steenweg op Merchtem te Sint-Jans-Molenbeek”, klinkt het bij de politie Brussel West. “Dinsdag 27 december, omstreeks 17 uur, zijn onze mensen dan binnengevallen in de handelszaak en troffen er illegaal vuurwerk aan. Later werd in een garagebox nog meer illegaal vuurwerk gevonden.”

In totaal ging het om 992 stukken, waaronder mortieren en vuurwerk van het type cobra, aldus de politie. “De uitbater werd meegenomen voor verhoor en verklaarde dat hij het vuurwerk had aangekocht in Polen. Na zijn verhoor werd de man ter beschikking gesteld van het parket. Hij kreeg een rechtstreekse dagvaarding en moet op 27 januari voor de correctionele rechtbank verschijnen. Het vuurwerk werd in beslag genomen, en zal worden vernietigd.”