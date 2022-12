Novak Djokovic zal turbulente uitzetting uit Australië nooit vergeten: “Ik hoop nooit meer zoiets mee te maken”

Djokovic arriveerde dinsdag in Adelaide, waar hij zijn eerste toernooi van het jaar zal spelen voordat hij op de Australian Open in Melbourne (15-29 januari) een poging doet om zijn 22e grandslamtitel te veroveren, waarmee hij het record van Rafael Nadal zou evenaren. Het is het eerste bezoek van de Serviër aan Australië sinds hij in januari na een rechtszaak het land werd uitgezet

‘Djoko’ sprak donderdag met de plaatselijke pers over deze voor hem lastige episode. “Het is een van die dingen die je de rest van je leven bijblijven, denk ik”, gaf de 35-jarige Serviër toe in de marge van een training in Adelaide. “Zoals ik al zei, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt en ik hoop dat ik er nooit meer mee te maken krijg.”

Djokovic sprak vervolgens de wens uit “vooruit te gaan”, waarbij hij vooral wees op de goede ontvangst die hij tot nu toe kreeg. “Ik ben hier pas twee dagen maar iedereen is zeer aangenaam en uiterst aardig tegen me geweest. Ik heb me altijd erg goed gevoeld in Australië. Ik heb ook steeds mijn beste tennis gespeeld en voelde hier veel steun, dus ik hoop dat ik weer een geweldige tijd beleef.”