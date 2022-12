Rechter beslist: beschuldigden terreurproces mogen niet meer naakt gefouilleerd worden

Zes beschuldigden stapten recent naar de rechter om de “onmenselijke behandeling” op weg naar de assisenzaal aan te klagen. Onder hen ook Salah Abdeslam. Het zestal pikte het niet dat ze elke ochtend, voor het transport, naakt gefouilleerd werden. Ze spraken van vernederende, mensonwaardige praktijken. Ze dreigden om niet langer naar het terreurproces af te zakken als die praktijken niet zou stoppen. Naast de naaktfouilles hekelden ze ook de luide muziek op weg naar de assisenzaal en de blinddoek die ze de hele reisweg (van de gevangenis van Haren naar Evere) moesten dragen. Misnoegd stapten zes van de tien beschuldigden naar de kortgedingrechter.

Duizend euro boete per dag

De Franstalige Brusselse rechtbank heeft donderdag een vonnis geveld dat deels tegemoet komt aan de grieven van de beschuldigden. De praktijk van de naaktfouilles moet inderdaad stopgezet worden. Gebeurt dat niet, dan moet de Belgische Staat een dwangsom van duizend euro per dag betalen, maximaal begrensd op vijftigduizend euro per beschuldigde.

Blinddoek mag

De voorbije weken was de praktijk van de luide Rammstein-achtige muziek al gestopt tijdens het vervoer van Abdeslam, Abrini en co. De rechter oordeelde dat ze wel nog steeds geblinddoekt mogen worden. In principe is de gespannen situatie tussen het hof en de beschuldigden hiermee voorlopig ontmijnd.