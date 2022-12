Tom Pidcock kijkt uit naar ambiance in Loenhout: “Zatte supporters zijn de beste supporters”

Na een mindere prestatie in de cross van Heusden-Zolder stond Tom Pidcock er gisteren weer helemaal in Diegem. Tot in de laatste ronde streed hij met Wout van Aert om de zege, maar een klein foutje kostte de wereldkampioen uiteindelijk de overwinning. Na afloop blikte de Brit ook al vooruit naar de Azencross in Loenhout van vrijdag.