Gezondheidstoestand van Benedictus XVI “onveranderd en stabiel”

De gezondheidstoestand van paus emeritus Benedictus XVI is in de loop van de nacht niet veranderd. Dat meldt het Italiaanse nieuwsagentschap Ansa donderdag.

De gezondheid van de 95-jarige Benedictus is slecht, maar de situatie is stabiel, zo meldt het agentschap op basis van een persoon uit de omgeving van de vroegere paus. Benedictus XVI, met de burgerlijke naam Joseph Ratzinger, woont in relatieve afzondering in het vroegere klooster Mater Ecclesiae, in de tuinen van het Vaticaan. Hij wordt er permanent door artsen verzorgd.

Het Vaticaan heeft donderdag nog geen officiële mededeling verspreid over de gezondheid van Benedictus XVI. Paus Franciscus had woensdag bekendgemaakt dat Benedictus XVI “erg ziek” is, en had aan de gelovigen gevraagd om voor hem te bidden.