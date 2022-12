Winkels zonder personeel, waar iedereen z’n eigen producten verkoopt, en dat in de drukste winkelstraten van Vlaanderen. Met het vrij eenvoudige maar originele idee achter Jacob’s Conceptstore opende de 24-jarige Thomas Nouws de voorbije maand alleen al 13 winkels. Ook in Hasselt en Lommel kan je zijn winkels. “Vreemd dat nog nooit iemand anders hierop is gekomen.”