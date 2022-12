Andrew Tate probeert (in badjas) terug te slaan na vernedering door Greta Thunberg (maar is opnieuw de risee van het internet)

Tate (36), een Amerikaans-Britse voormalige kickbokser, werd al van zowat elk socialemediaplatform gegooid omdat hij voortdurend vrouwenhatende video’s en boodschappen postte. Ook op Twitter was hij jarenlang niet welkom: daar werd hij al jaren vóór zijn verwijdering van Facebook, Instagram, Youtube en Tiktok verbannen. Maar Elon Musk maakte de ban ongedaan toen hij aan het hoofd kwam van Twitter.

Dinsdag zocht Tate een beetje aandacht door tegen Greta Thunberg te pochen over zijn vele auto’s en hun “enorme emissies”. Dat ontplofte een beetje in zijn gezicht, want de bekende klimaatactiviste maakte hem belachelijk met haar kurkdroge antwoord “Ja, laat het me alsjeblieft weten. Stuur me een e-mail op smalldickenergy@getalife.com.” ‘Small dick energy’ betekent zoveel als ‘verwaandheid zonder vaardigheid’. Dat bericht werd inmiddels al meer dan 2 miljoen keer geliket, en het internet lachte Tate genadeloos uit.

In een badjas

Dat kon de man duidelijk niet verkroppen, want tien uur na de vernietigende tweet van Thunberg, volgde alsnog een antwoord. “Dank je om via je mailadres te bevestigen dat je een kleine penis hebt”, klonk het ietwat kinderachtig. “De wereld was benieuwd. En ik vind ook dat je een leven zou moeten krijgen.”

Bij de tweet hoort ook een video van Tate in rode badjas terwijl hij veelvuldig aan een sigaar lurkt, waarin hij pocht over zijn “uitstoot”. “Ik ben duidelijk niet bekend met online controverse, het is niet iets dat ik vaak doe”, klonk het. “Maar nu becommentariëren zelfs de mainstream media het feit dat ik Greta probeerde te informeren over mijn heel grote autoverzameling – die loopt op dode dinosaurussen – die een enorme uitstoot heeft. En ze antwoordde met haar eigen e-mailadres. Dat is ‘Ik heb small dick energy’. Waarom zou dat je mailadres zijn, Greta? Vreemd. Ik wil natuurlijk niet uitgaan van je gender, het is fifty fifty. Maar het is wat het is”, aldus de man. Waarna Tate tegen iemand naast de camera vraagt om pizza, “en zorg ervoor dat de dozen niet gerecycleerd zijn.”

“De matrix”

Daarna gaat de bizarre reactie verder met de beschuldiging dat Thunberg deel uitmaakt van de “matrix”, een schaduwcomplot. “Ik ben niet boos op Greta, omdat ze zich niet realiseert dat ze geprogrammeerd is. Ze realiseert zich niet dat ze een slaaf is van de matrix. Maar ze denkt dat ze het goede doet.” Tate beweert vervolgens dat klimaatverandering een gevolg is van het feit “dat de zon warm is”. “Iemand heeft haar ervan overtuigd dat ze jullie moet overtuigen dat jullie de overheid moeten smeken om jullie belastingen te laten betalen tot jullie arm zijn, zodat de zon stopt met warm zijn.”

“Maar omdat ik haar daarop aansprak, besliste de wereldwijde matrix via allerlei bots om te doen alsof haar reactie me op één of andere manier een lesje heeft geleerd”, maakte Tate duidelijk dat hij zijn lesje niet geleerd heeft. “Welkom in een nieuwe aflevering van de clown show”, haalt de man zijn armen op. “Maar nu weet ik tenminste dat Greta, met haar klein gezicht vol haat en bitterheid, ergens zit zonder verwarming op, in de kou, met een klein mutsje op, bibberend, kijkend naar mijn tweets, waardoor mijn Twitter-account tot in de eeuwigheid veel grappiger wordt.” Tja.

Reactie

Waarschijnlijk zal Tate ervan uitgaan dat de matrix opnieuw terugslaat, maar duizenden Twitter-gebruikers reageerden opnieuw spottend op zijn nieuwste tweet.

