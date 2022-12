Michelle Obama: “Ik heb Barack tien jaar lang gehaat”

Michelle Obama nam geen blad voor de mond in een recent interview met het Amerikaanse televisienetwerk Revolt. De voormalige first lady promootte er niet alleen haar nieuwste boek, ze sprak ook openlijk over haar relatie met Barack Obama en haar twee dochters. “Tien jaar lang kon ik mijn echtgenoot niet uitstaan.”

Michelle is dertig jaar getrouwd met de voormalige president van de Verenigde Staten, maar dat liep niet altijd van een leien dakje. “Toen onze kinderen jong waren, gingen we door een moeilijke periode”, zegt de 58-jarige auteur in een interview met Revolt ter gelegenheid van haar meest recente boek The light we carry . “We wilden allebei aan onze carrière werken, hadden twee kinderen om op te voeden… tien jaar lang kon ik Barack niet uitstaan. Het huwelijk moet zogezegd in balans zijn: 50/50. Maar bij ons was het eerder 70/30. Ik had moeite met dat onevenwicht.”

Ook haar twee dochters Sasha en Malia zorgen wel eens voor frustraties. “Toen ze klein waren, waren het precies terroristen. Ze hadden hun eisen en behoeften, maar ze communiceerden niet. Ze huilden de hele tijd. En omdat je ze graag ziet, kun je het hen niet kwalijk nemen. Dus richtte ik mijn woede op mijn man.”

Michelle relativeert die periode wel. “Ja, we hadden tien slechte jaren maar weegt dat op tegen dertig jaar huwelijk? Het is maar hoe je het bekijkt.”